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    Похудевшая Alyona Alyona зажгла «Танцы со звездами» энергичной сальсой (видео)

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    Рэперша&nbsp;Alyona Alyona - Похудевшая Alyona Alyona зажгла «Танцы со звездами» энергичной сальсой (видео)
    Рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Реперша исполнила танец под хит Монатика

    Во время первого эфира обновленного сезона «Танцев со звездами» на паркете выступила пара реперши alyona alyona и Юрия Гурича.

    Так, первым танцем пары стала энергичная сальса, которую они исполнили под хит Монатика «Каждый раз». На паркете звезда появилась в несвойственном себе образе. Звезда исполнила зажигательный танец в красной юбке с бахромой и белой рубашке.

    И хотя зрители в зале остались в восторге от выступления реперкы, то судьи, напротив, не заценил зажигательное выступление пары.

    Так, Григорий Чапкис заметил, что сальса не совсем удалась паре.

    «Сальса — танец одного движения, все остальное это переплетение рук и поз. Но я сегодня увидел еще что-то новое, хулиганское в танце. А с этим я согласиться не могу потому что культура танца остается везде и ее нужно соблюдать» - заметил Григорий Николаевич.

    Так в результате оценок судей пара получила всего 16 баллов.

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