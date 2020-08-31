Похудевшая Alyona Alyona зажгла «Танцы со звездами» энергичной сальсой (видео)



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Рэперша Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперша исполнила танец под хит Монатика

Во время первого эфира обновленного сезона «Танцев со звездами» на паркете выступила пара реперши alyona alyona и Юрия Гурича.

Так, первым танцем пары стала энергичная сальса, которую они исполнили под хит Монатика «Каждый раз». На паркете звезда появилась в несвойственном себе образе. Звезда исполнила зажигательный танец в красной юбке с бахромой и белой рубашке.

И хотя зрители в зале остались в восторге от выступления реперкы, то судьи, напротив, не заценил зажигательное выступление пары.

Так, Григорий Чапкис заметил, что сальса не совсем удалась паре.

«Сальса — танец одного движения, все остальное это переплетение рук и поз. Но я сегодня увидел еще что-то новое, хулиганское в танце. А с этим я согласиться не могу потому что культура танца остается везде и ее нужно соблюдать» - заметил Григорий Николаевич.

Так в результате оценок судей пара получила всего 16 баллов.

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