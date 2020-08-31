Похудевшая Alyona Alyona зажгла «Танцы со звездами» энергичной сальсой (видео)
Реперша исполнила танец под хит Монатика
Во время первого эфира обновленного сезона «Танцев со звездами» на паркете выступила пара реперши alyona alyona и Юрия Гурича.
Так, первым танцем пары стала энергичная сальса, которую они исполнили под хит Монатика «Каждый раз». На паркете звезда появилась в несвойственном себе образе. Звезда исполнила зажигательный танец в красной юбке с бахромой и белой рубашке.
И хотя зрители в зале остались в восторге от выступления реперкы, то судьи, напротив, не заценил зажигательное выступление пары.
Так, Григорий Чапкис заметил, что сальса не совсем удалась паре.
«Сальса — танец одного движения, все остальное это переплетение рук и поз. Но я сегодня увидел еще что-то новое, хулиганское в танце. А с этим я согласиться не могу потому что культура танца остается везде и ее нужно соблюдать» - заметил Григорий Николаевич.
Так в результате оценок судей пара получила всего 16 баллов.
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