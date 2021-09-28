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    Больно и тяжело. Андре Тан пережил сложную операцию

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    Украинский модельер Андре Тан - Больно и тяжело. Андре Тан пережил сложную операцию
    Украинский модельер Андре Тан
    instagram.com/andre_tan_official/

    Модельер не ожидал, что процедура будет болезненной

    Известный украинский модельер Андре Тан в программе «Звездный путь» признался, что сделал операцию по пересадке волос на голове. Дизайнер начал терять волосы в 23 года и через некоторое время все же решился на сложное хирургическое вмешательство.

    Модельер рассказал, что делал все для того, чтобы спасти волосы. Проходил цикл инъекций мезотерапии, которая создана для борьбы с облысением и восстановления поврежденной структуры волос. Но это давало только кратковременный эффект. Андре Тан стремился найти решение для этой проблемы и оказался в одной из турецких клиник.

    Именно в Турции знаменитости провели сложную операцию по пересадке волос. Модельер не ожидал, что это будет так больно. После вмешательства врачей реабилитация длилась 3 месяца.

    «Если бы я знал, что это будет так больно и так тяжело, никогда в жизни на это не подписался бы. Когда наркоз начал отходить, было невыносимо больно. Я очень набух. Выглядел, как человек, который употребляет очень много алкоголя», – поделился Андре Тан.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Больно и тяжело. Андре Тан пережил сложную операцию