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    Любимые кеды жены принца Уильяма стала трендом в сети

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    Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон - Любимые кеды жены принца Уильяма стала трендом в сети
    Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон

    Кеды Veja, в которых неоднократно появлялась на публике Кейт Миддлтон, стали трендом

    Любимая обувь герцогини Кембриджской Кэтрин стала новым трендом среди знаменитостей. На посты, появившиеся в соцсетях, обратили внимание в Who What Wear.

    Речь идет о кожаных кедах французского бренда Veja, стоимость которых на сайте марки варьируется от 6 до 17 тысяч рублей. По информации издания, супруга принца Уильяма неоднократно появлялась на публике в упомянутой обуви разных моделей.

    Вслед за Кейт Миддлтон кеды Veja также принялись носить популярные модели, певицы и инфлюэнсеры. Так, например, в них выходила в свет вместе с мужем принцем Гарри Меган Маркл: она выбрала классическую пару белого цвета с черным логотипом. Ее запечатлели во время речной прогулки на катере в облегающих джинсах и ветровке.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Помимо этого, в описанной обуви фотографировались предпринимательница Таня Бурр, стилистка Юнис, а также блогерши Аида Сэйн и Сара Эллис и другие.

    По мнению журналистов, кроссовки Veja пришли на замену классическим кедам брендов Converse и Vans. Чаще всего их сочетают с джинсами разного кроя, спортивной одеждой и брючными костюмами, с повседневными лонгсливами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что киевлянин устроил уникальный приют для ежей

    За годы работы с ежами основатель приюта понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе - одиночка, ему никто не нужен.

    Но бывают исключения - очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки», - рассказал волонтер.

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    Теги: знаменитости Кейт Миддлтон
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    Любимые кеды жены принца Уильяма стала трендом в сети