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    Вот оно – истинное счастье. Осадчая и Горбунов показали прогулку с детьми (фото)

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    Телеведущая Катя Осадчая вместе с сыном - Вот оно – истинное счастье. Осадчая и Горбунов показали прогулку с детьми (фото)
    Телеведущая Катя Осадчая вместе с сыном
    Фото: instagram.com/kosadcha/

    Телезвезды уделили время семье

    Звездные украинские супруги-телеведущие, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, опубликовали в Инстаграме фото с прогулки вместе с сыновьями.

    Юрий Горбунов со старшим сыном Иваном поочередно возили коляску с новорожденным Даниилом, а Катя Осадчая иногда держала его на руках.

    Для прогулки телезвезда оделась комфортно, но и стильно. Она позировала перед камерой в бежевом спортивном костюме, косостоял из свитера и брюк. Сверху Катя Осадчая одела клитчасте пальто молочно-коричневого цвета.

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    Вот оно – истинное счастье. Осадчая и Горбунов показали прогулку с детьми (фото)
    Вот оно – истинное счастье. Осадчая и Горбунов показали прогулку с детьми (фото)
    Фото: instagram.com/kosadcha/

    Ведущая соединила наряд с белыми кроссовками, а также дополнила образ золотым браслетом. Волосы она собрала в высокий хвост. Осадчая не пользовалась косметикой, ведь часто показывает себя публике без макияжа.

    Пользователи сети тепло отреагировали на новые фото звездной семьи:

    «С маленьким медвежонком», «Невероятная нежность», «Хорошие фото», «Как красиво», «Замечательные», «Такая красота. Вот оно – истинное счастье», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что киевлянин устроил уникальный приют для ежей

    За годы работы с ежами основатель приюта понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе – одиночка, ему никто не нужен.

    Но бывают исключения - очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки», – рассказал волонтер.

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    Теги: знаменитости дети звезд Юрий Горбунов шоу-бизнес Катя Осадчая
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    Вот оно – истинное счастье. Осадчая и Горбунов показали прогулку с детьми (фото)