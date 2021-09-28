Вот оно – истинное счастье. Осадчая и Горбунов показали прогулку с детьми (фото)

Телезвезды уделили время семье

Звездные украинские супруги-телеведущие, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, опубликовали в Инстаграме фото с прогулки вместе с сыновьями.

Юрий Горбунов со старшим сыном Иваном поочередно возили коляску с новорожденным Даниилом, а Катя Осадчая иногда держала его на руках.

Для прогулки телезвезда оделась комфортно, но и стильно. Она позировала перед камерой в бежевом спортивном костюме, косостоял из свитера и брюк. Сверху Катя Осадчая одела клитчасте пальто молочно-коричневого цвета.

Ведущая соединила наряд с белыми кроссовками, а также дополнила образ золотым браслетом. Волосы она собрала в высокий хвост. Осадчая не пользовалась косметикой, ведь часто показывает себя публике без макияжа.

Пользователи сети тепло отреагировали на новые фото звездной семьи:

«С маленьким медвежонком», «Невероятная нежность», «Хорошие фото», «Как красиво», «Замечательные», «Такая красота. Вот оно – истинное счастье», – комментируют фото пользователи сети.

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