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    Жизнь

    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка

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    Кэри Симондс и Борис Джонсон - Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Кэри Симондс и Борис Джонсон

    Для Бориса Джонсона это будет пятый ребенок и третий по счету брак

    Минувшим вечером 31-летняя возлюбленная премьер-министра Великобритании поделилась радостной новостью на своей странице в социальной сети.

    «Многие из вас уже знают, но мои друзья – до сих пор нет. Мы помолвлены с конца прошлого года, а в начале лета у нас появится ребенок», – подписала снимок Кэри Симондс.

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    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка
    Борис Джонсон и его любовница ждут ребенка

    Для Бориса Джонсона это будет пятый ребенок и третий по счету брак.

    Напомним, с Кэри он познакомился, когда девушка работала в пресс-службе Консервативной партии, членом которой и является Борис. В феврале 2018 года пара впервые попала в объективы фотокамер. Сообщается, что за последние 250 лет между главой правительства и его супругой не было такой большой разницы в возрасте (Джонсон старше возлюбленной на 24 года).

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    дети Борис Джонсон
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