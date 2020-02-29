Малыши в одежде взрослых: cмешные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/mommyshorts

В Instagram появилось новое увлечение: флешмоб по хештегу #babysuiting, что дословно переводится как «младенец в костюме»

«Волну» запустила Илана Уайлс, фотограф и блоггер, а также счастливая молодая мама.

Илана Уайлс – автор аккаунта @MommyShorts на Инстаграм – очень любит детей. И не просто любит, а видит в них вечный источник вдохновения для своих интересных и, порой, кажущихся невероятными фотопроектов.

На этот раз девушка решила порадовать своих поклонников серией, который также посвящен детям, но на этот раз малыши одеты в одежду взрослых. В частности, в папину одежду.

На фотографиях с тэгом #babysuiting запечатлены малыши не только в костюмах, но и в другой отцовской одежде — от хоккейной экипировки до байкерских кожаных курток.

Илана уже получила определенную известность в сети благодаря своим позитивным проектам, которые связаны с детьми. Например, она создала серию снимков детишек «в чашках», которая обрела невероятную популярность в считанные дни.