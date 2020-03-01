Прем'єр Великобританії заручився і скоро знову стане батьком



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Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс заручились

Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною

Прем'єр-міністр Великобританії заручився і незабаром знову стане батьком.

Про це повідомляє Euronews.

Повідомляється, що 55-річний Борис Джонсон оголосив про те, що збирається узаконити свої стосунки з 31-річною Кері Сімондс. На початку літа у пари має народитися дитина.

Влітку минулого року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році і до цього часу знаходиться в процесі розлучення. У них четверо спільних дітей. Минулого тижня повідомлялося, що сторони досягли угоди про розподіл майна.

У Джонсона також є дочка від консультанта по мистецтву Хелен Макінтайр.

Мало що відомо про відносини прем'єр-міністра з Сімондс, 31-річною екс-главою відділу зв'язків з громадськістю Торі, яка зараз працює у благодійній організації по збереженню океану і є першою, котра не перебуває у шлюбі, партнеркою прем'єр-міністра.

Джонсон та Сімондс опинилися в центрі уваги під час літніх виборів керівництва Консервативної партії, коли серед ночі до їх старого будинку на півдні Лондона була викликана поліція.

Тоді повідомлялося, що сусіди чули гучні сварки. Столична поліція заявила, що людина, котра дзвонила, "дбала про добробут сусідки-жінки", але офіцери підтвердили, що обидва "у безпеці".