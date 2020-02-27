  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сергей Притула порекомендовал подросткам шесть любимых книг

    • Розсилка
    Сергей Притула порекомендовал подросткам шесть любимых книг

    Шоумен составил список изданий, которые непременно понравятся детям школьного возраста

    Известный украинский телеведущий Сергей Притула назвал шесть книг, которые с восторгом прочитал его сын и которые будут интересны школьнику в возрасте 10-13 лет.

    «Не забывайте, что вы являетесь крупнейшим примером для подражания для своих детей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал книги, сделайте все, чтобы он видел вас с книгой. Подбирайте детям литературу, учитывая их увлечения. И обсуждайте с ними прочитанное», – написал шоумен на своей странице в Facebook.

    Вальтер Скотт «Квентин Дорвард», Владимир Короленко «Слепой музыкант», Иван Котляревский «Энеида», Уляна Скицкая. «#Наші на карті світу», Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Кубок огня», Наталья Щерба «Часодеи» - список произведений, которые прочел его 11-летний сын Дмитрий


    87455262_2762642313811893_6464209433005129728_o

    facebook.com/serhiyprytula

    .По словам Сергея, «Часодеи» - книги жанра детской фантастики ему подарили зрители после одного из концертов «Вар’ятів» в Харькове. Это стало отличным сюрпризом для Дмитрия к Рождеству. Младший Притула прочел весь цикл меньше чем за 10 дней.

    книги фотография дети Facebook телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ