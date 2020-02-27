Сергей Притула порекомендовал подросткам шесть любимых книг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоумен составил список изданий, которые непременно понравятся детям школьного возраста

Известный украинский телеведущий Сергей Притула назвал шесть книг, которые с восторгом прочитал его сын и которые будут интересны школьнику в возрасте 10-13 лет.

«Не забывайте, что вы являетесь крупнейшим примером для подражания для своих детей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал книги, сделайте все, чтобы он видел вас с книгой. Подбирайте детям литературу, учитывая их увлечения. И обсуждайте с ними прочитанное», – написал шоумен на своей странице в Facebook.

Вальтер Скотт «Квентин Дорвард», Владимир Короленко «Слепой музыкант», Иван Котляревский «Энеида», Уляна Скицкая. «#Наші на карті світу», Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Кубок огня», Наталья Щерба «Часодеи» - список произведений, которые прочел его 11-летний сын Дмитрий





facebook.com/serhiyprytula

.По словам Сергея, «Часодеи» - книги жанра детской фантастики ему подарили зрители после одного из концертов «Вар’ятів» в Харькове. Это стало отличным сюрпризом для Дмитрия к Рождеству. Младший Притула прочел весь цикл меньше чем за 10 дней.