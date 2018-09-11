Брат Ким Кардашьян разводится с женой после 14 лет отношений

О своем решении Брэндон Дженнер написал в соцсети

Сводный брат Ким Кардашьян, кровный брат Кендалл и Кайли Дженнер и сын Брюса, он же Кейтлин Дженнер, - 37-летний Брэндон Дженнер - объявил о расставании с женой Леа после 14 лет отношений. Они познакомились еще в старшей школе и с тех пор не расставались. У пары есть дочь - 3-летняя Ева Джеймс.

«Нам кажется, пришло то время, когда мы можем поделиться с вами очень личной новостью. После празднования 14-й годовщины нашего романа мы приняли решение завершить романтический аспект отношений. Мы гордимся той жизнью, которую прожили вместе, и благодарны той дружбе, которая у нас есть на этот момент. Она сильнее всего на свете. Даже несмотря на то что мы больше не существуем как пара, мы все равно очень-очень любим друг друга и остаемся важной частью жизни. Мы - лучшие друзья, семья и любящие родители для нашей дочери. Между нами нет никакой лжи, измены или борьбы за что-либо. Мы просто стали немного разными и теперь готовы поддерживать друг друга на расстоянии», - говорится в заявлении пары в Instagram.