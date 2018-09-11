Алек Болдуин надеется, что свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин не будет

В начале июля 24-летний Джастин Бибер сделал предложение 21-летней Хейли Болдуин, но знаменитый дядя невесты посоветовал не спешить

Певец и модель то встречались, то расставались с 2015 года. Но назвать эти отношения продолжительными, а тем более постоянными никак нельзя. И тем не менее сейчас пара счастлива и намерена довести дело до конца – узаконить свои отношения в следующем году после прохождения церковного курса по основам семейной жизни.

На этот счет свое мнение есть и у родного дяди Хейли - Алека Болдуина. Накануне он впервые прокомментировал отношения племянницы с Джастином.

«Людям, которые собираются жениться так рано - а они очень юны, - я бы посоветовал не спешить и сначала просто пожить друг с другом. Я старше их обоих, но я женился только несколько лет назад. У нас с женой четверо детей, которые появились за последние четыре с половиной года. У нас много маленьких детей в доме. И это я говорю к тому, что все свои решения я сейчас принимаю, исходя из планов своей семьи. Иногда мне предлагают роли, ради которых нужно покинуть город на пять недель, при этом взять с собой семью я не могу. В таком случае я всегда отказываюсь от предложений. Если хочешь, чтобы брак был счастливым, то ты должен быть всегда рядом с семьей. Вы должны быть вместе. А у него сейчас такая сумасшедшая карьера, он же суперзвезда»,- объяснил свою позицию Алекс, видимо намекая, что браку Бибера и Хейли быть не суждено.

Любопытно, что отец Хейли Уильям Болдуин хочет, чтобы его брат Алек вел свадебную церемонию. Согласился ли тот на предложение, пока неизвестно.

Напомним, у 60-летнего Алека Болдуина за плечами брак с Ким Бейсингер, на которой он женился в возрасте 35 лет. Сейчас он женат на Хиларии. У них четверо детей, а брак они заключили, когда им было 54 и 28 лет соответственно.