Немецкий фотограф засунул Викторию Бекхэм в пакет ради съемок новой рекламной кампании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм

Дизайнер Виктория Бекхэм выпустила серию футболок, посвященных 10-летию своего одноименного бренда

В лимитированную коллекцию войдут футболки с ироничным принтом, вдохновленным съемкой немецкого фэшн-фотографа Юргена Теллера.

В 2008 году Виктория и Юрген уже сотрудничали вместе в рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Тогда он сфотографировал Бекхэм в огромном бумажном пакете с логотипом бренда.

По словам Виктории, когда Марк Джейкобс представил ее в бумажном пакете 10 лет назад, это стало началом ее путешествия в модную индустрию. Именно поэтому они с Теллером решили обыграть эту рекламную кампанию в ироничном ключе, чтобы отметить 10-летие бренда Виктории Бекхэм. На футболках будет размещен похожий снимок, только теперь уже с логотипом Victoria Beckham.

Стоит отметить, что лимитированная коллекция поступит в продажу 16 сентября, после показа Victoria Beckham на неделе моды в Лондоне.

Джерело: Buro 24/7