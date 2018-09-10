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    Шоу-биз

    Немецкий фотограф засунул Викторию Бекхэм в пакет ради съемок новой рекламной кампании

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    Виктория Бекхэм - Немецкий фотограф засунул Викторию Бекхэм в пакет ради съемок новой рекламной кампании
    Виктория Бекхэм

    Дизайнер Виктория Бекхэм выпустила серию футболок, посвященных 10-летию своего одноименного бренда

    В лимитированную коллекцию войдут футболки с ироничным принтом, вдохновленным съемкой немецкого фэшн-фотографа Юргена Теллера.

    В 2008 году Виктория и Юрген уже сотрудничали вместе в рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Тогда он сфотографировал Бекхэм в огромном бумажном пакете с логотипом бренда.

    По словам Виктории, когда Марк Джейкобс представил ее в бумажном пакете 10 лет назад, это стало началом ее путешествия в модную индустрию. Именно поэтому они с Теллером решили обыграть эту рекламную кампанию в ироничном ключе, чтобы отметить 10-летие бренда Виктории Бекхэм. На футболках будет размещен похожий снимок, только теперь уже с логотипом Victoria Beckham.  

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    Немецкий фотограф засунул Викторию Бекхэм в пакет ради съемок новой рекламной кампании
    Немецкий фотограф засунул Викторию Бекхэм в пакет ради съемок новой рекламной кампании
    Немецкий фотограф засунул Викторию Бекхэм в пакет ради съемок новой рекламной кампании

    Стоит отметить, что лимитированная коллекция поступит в продажу 16 сентября, после показа Victoria Beckham на неделе моды в Лондоне. 

    Джерело: Buro 24/7

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