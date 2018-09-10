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    Шоу-биз

    Звезда «Игры престолов» ждет первенца

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    Софи Тернер - Звезда «Игры престолов» ждет первенца
    Софи Тернер

    Западные СМИ утверждают, что Софи Тернер беременна

    На днях зарубежный портал Pagesix сообщил, что 22-летняя Софи Тернер находится в интересном положении. Об этом сообщил инсайдер, который недавно встретил актрису и ее жениха 29-летнего Джо Джонаса в одном из ресторанов Монтока. По словам очевидца, Софи не пила алкоголь и вся светилась.

    Кроме того, фанаты звезды «Игры престолов» отметили, что в последнее время она прячет фигуру под объемными вещами.

    А недавно папарацци засняли пару на прогулке в Нью-Йорке в момент, когда Джо успокаивал расплакавшуюся Софи. И хотя актриса заверила фанатов, что все дело в женских днях, теперь многие подозревают, что всему виной ее интересное положение.

    Напомним, что в октябре прошлого года стало известно о помолвке Джо Джонаса и Софи Тернер. Дату свадьбы пара пока не разглашает. Однако известно, что одной из подружек невесты станет коллега Софи по «Игре престолов» Мейси Уильямс.

    Джерело: graziamagazine.ru

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