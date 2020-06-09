Джоан Роулинг обвинили в трансофобии



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Писательница Джоан Роулинг

Писательница сделала скандальное заявление

Британскую писательницу Джоан Роулинг, написавшую серию книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансофобии после ее записи в Twitter.

Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

В результате пользователи сети обвинили Роулинг в трансофобии (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям). Однако она ответила, что знает и любит транс-людей.