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    Жизнь

    Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

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    Писательница Джоан Роулинг - Джоан Роулинг обвинили в трансофобии
    Писательница Джоан Роулинг

    Писательница сделала скандальное заявление

    Британскую писательницу Джоан Роулинг, написавшую серию книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансофобии после ее записи в Twitter.

    Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

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    В результате пользователи сети обвинили Роулинг в трансофобии (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям). Однако она ответила, что знает и любит транс-людей.

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