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    Шоу-биз

    Девять лет и кривые зубы. Звезда «Великолепного века» удивила детским снимком

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    звезда &laquo;Великолепного века&raquo; Мерьем Узерли - Девять лет и кривые зубы. Звезда «Великолепного века» удивила детским снимком
    звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    В неказистом подростке с трудом можно узнать нынешнюю красавицу-актрису

    Оказывается, звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли далеко не всегда была знойной красавицей. В детстве она имела неказистую внешность, да и улыбка актрисы явно требовала вмешательства дантиста.

    Об этом стало известно подписчикам турецко-германской артистки после того, как в личном блоге Мерьем опубликовала архивное фото из личного альбома. Снимок она подписала хэштегами #Кривые зубы, #Кассель, #Германия, #детство.

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    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Напомним, любимица публики наполовину немка (по маме), наполовину турчанка. Родилась, провела детство и начала свою карьеру Узерли в Германии, однако стала звездой мирового масштаба только после работы с турецкими режиссерами. Нашим соотечественникам она особенно запомнилась по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век».

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    знаменитости дети шоу-бизнес
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