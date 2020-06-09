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    Жизнь

    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)

    • Розсилка
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)

    Параметры пса впечатляют: около 90 кг веса и 213 см на задних лапах

    Немецкий дог — это та порода собак, которая как будто специально была создана, чтобы бить мировые рекорды. Обычно, они связаны с размерами, но псу по имени Фредди из английской деревни Уитинг удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса в двух разных категориях. Настолько он крут и величествен!

    Фредди настолько знаменит, что у него даже есть своя страница в англоязычной Википедии — а еще родная сестра (тоже слон), любимая хозяйка Клэр Стоунман, лучшая подруга по имени Эрин и огромное буквально и фигурально сердце!

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    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)
    Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)

    Параметры пса впечатляют: около 90 кг веса и 213 см на задних лапах. Однако решающий показатель Фредди — это его рост в положении на 4 лапах. Расстояние от земли до спины здоровяка составляет 103,5 см! Это официальный рекорд, зафиксированный в книге Гиннесса.

    Совсем недавно, 17 мая, Фредди стукнуло 8 лет!

    И оказалось, что это тоже рекорд. По крайней мере, в Книге Гиннесса нет записи о более взрослом немецком доге из ныне живущих.

    Вообще продолжительность жизни немецких догов, к сожалению, всего 8-10 лет, но в мире наверняка есть множество более старших представителей этой породы. Так что второй рекорд, принадлежащий Фредди, довольно формальный.

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