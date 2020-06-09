Огромный немецкий дог Фредди стал обладателем двух мировых рекордов (фото)



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Параметры пса впечатляют: около 90 кг веса и 213 см на задних лапах

Немецкий дог — это та порода собак, которая как будто специально была создана, чтобы бить мировые рекорды. Обычно, они связаны с размерами, но псу по имени Фредди из английской деревни Уитинг удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса в двух разных категориях. Настолько он крут и величествен!

Фредди настолько знаменит, что у него даже есть своя страница в англоязычной Википедии — а еще родная сестра (тоже слон), любимая хозяйка Клэр Стоунман, лучшая подруга по имени Эрин и огромное буквально и фигурально сердце!

Параметры пса впечатляют: около 90 кг веса и 213 см на задних лапах. Однако решающий показатель Фредди — это его рост в положении на 4 лапах. Расстояние от земли до спины здоровяка составляет 103,5 см! Это официальный рекорд, зафиксированный в книге Гиннесса.

Совсем недавно, 17 мая, Фредди стукнуло 8 лет!

И оказалось, что это тоже рекорд. По крайней мере, в Книге Гиннесса нет записи о более взрослом немецком доге из ныне живущих.

Вообще продолжительность жизни немецких догов, к сожалению, всего 8-10 лет, но в мире наверняка есть множество более старших представителей этой породы. Так что второй рекорд, принадлежащий Фредди, довольно формальный.