Была девственницей. Американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер

Артистка сообщила, что над ней надругались двое мужчин.

28-летняя американская актриса и певица Деми Ловато сделала шокирующие признания в документальном фильме «Деми Ловато: танцуя с дьяволом», который вышел в США. В июле 2018 года ее едва спасли после передозировки наркотиками. Звезда сериала «Хор» в ту ночь подверглась изнасилованию. По словам Деми, неизвестный наркодилер доставил ей смесь героина и других наркотиков. Он дождался, когда она окажется в невменяемом состоянии и воспользовался этим. Девушка потеряла сознание, а мужчина просто сбежал, оставив ее в смертельной опасности. Деми очнулась в больнице.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

Актриса и певица также рассказала, что это был не первый опыт насилия в ее жизни. Она подверглась сексуальной атаке в возрасте 15 лет. Деми тогда снималась в диснеевском фильме «Рок в летнем лагере» в роли Митчи Торрес, мечтающей стать звездой. Она исполнила четыре песни в картине, в том числе This Is Me с Джо Джонасом. Она уже пользовалась огромной популярностью у подростков. Над школьницей надругался бойфренд. Как пояснила девушка, он тоже был актером. Когда он предложил ей интим, она отказала. Но он взял ее силой, лишив девственности.

«Я сказала: «Эй, дальше этого дело не пойдет, я девственница и не хочу потерять ее таким образом». Но для него это не имело значения, он все равно это сделал. Я сказала себе, что это моя вина, потому что я сама осталась с ним в одной комнате», — вспомнила Деми. По словам Деми, с этой психологической травмой она не справилась до сих пор. Спустя некоторое время она нашла в себе силы и рассказала обо всем взрослым. Но молодой человек остался безнаказанным, сообщает Daily Mail.

