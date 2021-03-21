Макс Барских и российская певица Zivert возвращают моду на киберпанк в новом клипе

Союз Барских и российской певицы Ziver уже доступен на официальном YouTube-канале Макса.

Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

19 марта Макс и Zivert выпускают историю об одиночестве в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки.

Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

Читайте также: Шэрон Стоун обманом уговорили сняться в самой знаменитой сцене «Основного инстинкта»