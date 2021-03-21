  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Макс Барских и российская певица Zivert возвращают моду на киберпанк в новом клипе

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Макс Барских и российская певица Zivert возвращают моду на киберпанк в новом клипе

    Союз Барских и российской певицы Ziver уже доступен на официальном YouTube-канале Макса.

    Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

    19 марта Макс и Zivert выпускают историю об одиночестве в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки.

    Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

    Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

    Читайте также: Шэрон Стоун обманом уговорили сняться в самой знаменитой сцене «Основного инстинкта»

    Теги: знаменитости российская певица самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies