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    Жизнь

    Британская королева 25 лет носит одну вещь — и отказывается с ней расставаться

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    Королева Елизавета II - Британская королева 25 лет носит одну вещь — и отказывается с ней расставаться
    Королева Елизавета II

    О бережливости британской королевы ходят легенды

    Именитые дизайнеры готовы выстраиваться в очередь, чтобы предложить свои творения британской королеве, однако сама Елизавета II не спешит обновлять гардероб. Если многим из нас хочется новую куртку каждый сезон, то Ее Величество носит одну и ту же классическую модель Barbour уже на протяжении 25 лет.

    Глава бренда J. Barbour & Sons Маргарет Барбор вспомнила, как королева попросила ее обновить свою куртку. С такой просьбой Елизавета II выступила через секретаря. Разумеется, английский модный Дом с радостью пошел навстречу.

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    Британская королева 25 лет носит одну вещь — и отказывается с ней расставаться
    Британская королева 25 лет носит одну вещь — и отказывается с ней расставаться

    Ее Величеству предложили отправить и новую куртку классического кроя, стоимость которой не превышает £300. Королева согласилась принять этот презент, но при этом ясно дала понять, что хочет получить назад и старую модель после реставрации.

    Маргарет руководит культовым британским брендом J. Barbour & Sons с 1968 года. Муж миссис Барбор скончался — и 29-летняя вдова решила продолжить семейное дело.

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    модель Королева Елизавета II дом
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