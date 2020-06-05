Пышногрудая Кайли Дженнер возглавила новый рейтинг Forbes



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Инстадива Кайли Дженнер после скандала возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд instagram.com/kyliejenner/

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, который заработал 170 миллионов долларов

22-летняя Кайли Дженнер заняла первое место списке самых высокооплачиваемых звезд мира. Рейтинг составил журнал Forbes. Сразу же за ней оказался Канье Уэст (Kanye West). Это первый случай в истории, когда члены семьи Кардашьян-Дженнер возглавили список.

Редакция Forbes отметила, что Кайли преувеличивала масштабы своего бизнеса, но ее деньги вполне реальны. Из списка видно, бизнесвумен заработала 590 миллионов долларов на реализации продукта косметической компании Kylie Cosmetics.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, который заработал 170 миллионов долларов. Основной источник дохода супруг Ким Кардашьян извлек от сделки по производству модных кроссовок, коллаборация Yeezy с брендом Adidas.

На третью строчку попал теннисист Роджер Федерер. Он заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем тенниса, занявшим лидирующую строчку среди спортсменов.

Ранее Кайли Дженнер оказалась в эпицентре громкого скандала, Компания Coty выкупила у модели контрольный пакет бренда Kylie Cosmetics. Получив 51% акций, производитель обнародовал финансовые данные о состоявшейся сделке.

Выяснилось, что о состояние инстадивы не превышает 900 млн долларов. После инцидента Forbes лишил звезду звания самой молодой миллиардерши в мире. Эксперты, участвующие в расследовании, заявили, что модель годами намеренно раздувала масштаб косметического бизнеса.