Жена Дмитрия Комарова очаровала поклонников образом элегантной леди (фото)



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Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова - модель Александра Кучеренко instagram.com/aakucherenko/

22-летняя Александра позировала в музее в романтическом образе

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова - модель Александра Кучеренко - старается сделать свой контент в Instagram не только интересным, но и полезным. Так, она делиться личными лайфхакаи, рассказывает, как поддерживает форму и оказывает фото из личного архива, а также с удовольствием участвует в фотопроектах. Так, итогами одного из них она поделилась в Instagram.

Александра приняла участие в спецпроекте JetSetter под рабочим названием «Рано срывать маски». Для этого жена Дмитрия надела эффектное белое атласное платье с длинным шлейфом, объемными рукавами-буфами и аккуратную шляпку в тон.

instagram.com/aakucherenko/

Съемка проходила в Национальный художественном музее Украины, который в сейчас закрыт на карантин и пока нее принимает посетителей.

Подписчики девушки пришли в восторг от ее изысканной элегантности и отметили, что она будто сама сошла с картины.

«Кажется, что ты сошла прямо из картины», «Фото просто супер!», «Очень мило», «Ух! Какая Вы красотка!», «Нереально шикарная», «Хорошенькая», - пишут поклонники.