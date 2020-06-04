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    Жизнь

    Жена Дмитрия Комарова очаровала поклонников образом элегантной леди (фото)

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    Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова - модель Александра Кучеренко - Жена Дмитрия Комарова очаровала поклонников образом элегантной леди (фото)
    Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова - модель Александра Кучеренко
    instagram.com/aakucherenko/

    22-летняя Александра позировала в музее в романтическом образе

    Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова - модель Александра Кучеренко -  старается сделать свой контент в Instagram не только интересным, но и полезным. Так, она делиться личными лайфхакаи, рассказывает, как поддерживает форму и оказывает фото из личного архива, а также с удовольствием участвует в фотопроектах. Так, итогами одного из них она поделилась в Instagram.

    Александра приняла участие в спецпроекте JetSetter под рабочим названием «Рано срывать маски». Для этого жена Дмитрия надела эффектное белое атласное платье с длинным шлейфом, объемными рукавами-буфами и аккуратную шляпку в тон.

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    instagram.com/aakucherenko/

    Съемка проходила в Национальный художественном музее Украины, который в сейчас закрыт на карантин и пока нее принимает посетителей.

    Подписчики девушки пришли в восторг от ее изысканной элегантности и отметили, что она будто сама сошла с картины.

    «Кажется, что ты сошла прямо из картины», «Фото просто супер!», «Очень мило», «Ух! Какая Вы красотка!», «Нереально шикарная», «Хорошенькая», - пишут поклонники.

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    Александра Кучеренко модель
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