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    Жизнь

    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола

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    <p>Елизавета II &nbsp;хочет передать корону своему сыну Чарльзу</p> <div></div> - Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола

    Елизавета II  хочет передать корону своему сыну Чарльзу

    Ее Величество правит дольше всех в мире

    Британская газета Express сообщает, что королева Елизавета II планирует отречься от престола в течение двух лет: источники, близкие ко дворцу, рассказали, что Ее Величество хочет передать корону своему сыну Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. В том же возрасте от своих обязанностей отказался ее супруг принц Филипп.

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    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола
    Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола

    «Ее Величество хочет убедиться, что смена правителя пройдет безболезненно. Она много об этом думала и пришла к выводу, что если будет в добром здравии в 95, передаст трон Чарльзу», - объяснил изданию бывший придворный служащий. Такой же информацией располагает газета The Sun: «Этот план обсуждался давно. Сейчас Елизавета II правит дольше всех в мире, но скоро на престол взойдет Чарльз». Если вся инсайдерская информация окажется правдой, принц Чарльз, в последнее время ставший главным представителем королевской семьи на большинстве официальных мероприятий, начнет правление в 73 года.

    Королева Елизавета II Принц Чарльз
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