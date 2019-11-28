Британские СМИ: королева Елизавета II собирается отречься от престола



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Елизавета II хочет передать корону своему сыну Чарльзу

Ее Величество правит дольше всех в мире

Британская газета Express сообщает, что королева Елизавета II планирует отречься от престола в течение двух лет: источники, близкие ко дворцу, рассказали, что Ее Величество хочет передать корону своему сыну Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. В том же возрасте от своих обязанностей отказался ее супруг принц Филипп.

«Ее Величество хочет убедиться, что смена правителя пройдет безболезненно. Она много об этом думала и пришла к выводу, что если будет в добром здравии в 95, передаст трон Чарльзу», - объяснил изданию бывший придворный служащий. Такой же информацией располагает газета The Sun: «Этот план обсуждался давно. Сейчас Елизавета II правит дольше всех в мире, но скоро на престол взойдет Чарльз». Если вся инсайдерская информация окажется правдой, принц Чарльз, в последнее время ставший главным представителем королевской семьи на большинстве официальных мероприятий, начнет правление в 73 года.