Принц Чарльз умилил забавным фото



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Герцогу Корнуолльскому исполнился 71 год

Принцу Чарльзу в этом году пришлось отмечать день рождения не в кругу семьи.Однако без поздравлений принц Уэльский не остался. Все члены королевской семьи в своих аккаунтах засыпали именинника, которому стукнул 71 год, теплыми пожеланиями счастливого дня рождения.

Чарльз был тронут до глубины души и не остался в долгу. На его страничке появилась запись: «Спасибо за все пожелания к дню рождения принца Уэльского!»

Принц Чарльз

В качестве иллюстрации была выбрана призабавнейшая фотогорафия. На ней изображен сам Чарльз, беседующий с публикой. Судя по выражению лица принца, он только что сострил. Он стоит одной рукой опираясь на зонт, как на трость, заодно держа в ней цилиндр.