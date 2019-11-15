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    Жизнь

    Принц Чарльз умилил забавным фото

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    <p>По важным государственным делам герцог Корнуолльский отбыл с двухдневным визитом в Индию</p> <div></div> - Принц Чарльз умилил забавным фото

    По важным государственным делам герцог Корнуолльский отбыл с двухдневным визитом в Индию

    Герцогу Корнуолльскому исполнился 71 год

    Принцу Чарльзу в этом году пришлось отмечать день рождения не в кругу семьи.Однако без поздравлений принц Уэльский не остался. Все члены королевской семьи в своих аккаунтах засыпали именинника, которому стукнул 71 год, теплыми пожеланиями счастливого дня рождения.

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    Принц Чарльз умилил забавным фото
    Принц Чарльз умилил забавным фото
    Принц Чарльз умилил забавным фото

    Чарльз был тронут до глубины души и не остался в долгу. На его страничке появилась запись: «Спасибо за все пожелания к дню рождения принца Уэльского!»

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    Принц Чарльз

    В качестве иллюстрации была выбрана призабавнейшая фотогорафия. На ней изображен сам Чарльз, беседующий с публикой. Судя по выражению лица принца, он только что сострил. Он стоит одной рукой опираясь на зонт, как на трость, заодно держа в ней цилиндр.

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