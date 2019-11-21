Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии



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Британская королева приняла беспрецедентное решение

Впервые в истории монаршей семьи ее члена официально отстранили от всех дел

59-летний принц Эндрю сложил с себя исполнение официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Это решение было обнародовано пресс-службой Его Высочества. В Букингемском дворце сообщили, что причиной стал скандал вокруг дружбы герцога Йоркского с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

После продолжительных бесед с принцем Уэльским (принц Чарльз — старший сын королевы), который находится в турне по Новой Зеландии, Елизавета II вызвала второго сына на беседу. Она сообщила мужчине о решении уволить его. В результате тот потерял свой годовой доход в размере 249 000 фунтов стерлингов от суверенного гранта. Деньги налогоплательщиков полагаются членам королевской семьи, которые официально исполняют свои представительские функции. В то же время его доходы от частных фондов королевы останутся нетронутыми.

«Королева вызвала герцога в Букингемский дворец, чтобы сообщить ему о своем решении. Это был сокрушительный момент для них обоих. Его репутация разорвана в клочья. Вряд ли он когда-нибудь снова будет выполнять королевские обязанности. Он опозорен», — рассказал близкий друг Эндрю.