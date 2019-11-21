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    Жизнь

    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии

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    <p>Британская королева приняла беспрецедентное решение</p> <div></div> - Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии

    Британская королева приняла беспрецедентное решение

    Впервые в истории монаршей семьи ее члена официально отстранили от всех дел

    59-летний принц Эндрю сложил с себя исполнение официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Это решение было обнародовано пресс-службой Его Высочества. В Букингемском дворце сообщили, что причиной стал скандал вокруг дружбы герцога Йоркского с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Принц Эндрю с дочерью, принцессой Евгенией
    Принц Эндрю с супругой, Сарой Фергюссон
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии
    Елизавета II уволила сына и лишила его зарплаты после обвинений в педофилии

    После продолжительных бесед с принцем Уэльским (принц Чарльз — старший сын королевы), который находится в турне по Новой Зеландии, Елизавета II вызвала второго сына на беседу. Она сообщила мужчине о решении уволить его. В результате тот потерял свой годовой доход в размере 249 000 фунтов стерлингов от суверенного гранта. Деньги налогоплательщиков полагаются членам королевской семьи, которые официально исполняют свои представительские функции. В то же время его доходы от частных фондов королевы останутся нетронутыми.

     «Королева вызвала герцога в Букингемский дворец, чтобы сообщить ему о своем решении. Это был сокрушительный момент для них обоих. Его репутация разорвана в клочья. Вряд ли он когда-нибудь снова будет выполнять королевские обязанности. Он опозорен», — рассказал близкий друг Эндрю.

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    Королева Елизавета II Принц Чарльз
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