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    Жизнь

    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно

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    Принцесса Елизавета и Филипп впервые встретились в 1934 году - Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно
    Принцесса Елизавета и Филипп впервые встретились в 1934 году

    Чета обитателей Букингемского дворца 20 ноября праздновала 72-летие со дня свадьбы

    Королева Елизавета II и ее супруг отметили 72-ю годовщину брака. При этом журналисты обратили внимание, что в знаменательный день они не были вместе. 98-летний принц Филипп остался в замке Сэндригеме, а королева пребывала в Лондоне – у нее были встречи с послами сразу нескольких государств.

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    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно
    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно
    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно
    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно
    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно
    Елизавета II и принц Филипп отметили годовщину свадьбы раздельно

    Супружескую чету поздравили многие жители Великобритании. Среди них, конечно, были принц Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассеккские опубликовали в своем микроблоге фото молодых Елизаветы и Филиппа в кабриолете и написали трогательное поздравление.

    Принцесса Елизавета и Филипп впервые встретились в 1934 году. Помолвка состоялась 9 июля 1947 года, а свадьба — 20 ноября в Вестминстерском аббатстве. У пары родились четверо детей — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

     

    Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II свадьба Принц Чарльз
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