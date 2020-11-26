Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон

Ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики

Герцогиня Кембриджская Кэтрин изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и «освежающим» средствам. Секрет молодости ее лица раскрыла звездная визажистка Оливия Тодд (Olivia Todd) в интервью для Daily Mail.

Внимание журналистов привлекли несколько последний публичных выступлений Кейт Миддлтон, в том числе видеоролик, на котором она подводит итоги своего опроса Early Years («Ранние годы») о воспитании детей, записанный дома, в Кенсингтонском дворце.

По словам знаменитого бьюти-эксперта, ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики. Кроме того, герцогине нравились темные тени и подводка для глаз, а также яркие румяна, которые, по мнению специалистки, визуально старили ее.

Тодд считает, что герцогиня пересмотрела свой макияж в результате пандемии коронавируса, во время которой нередко появлялась на онлайн-встречах без косметики.