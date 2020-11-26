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    Жизнь

    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон

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    Герцогиня Кембриджская Кэтрин - Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Герцогиня Кембриджская Кэтрин

    Ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики

    Герцогиня Кембриджская Кэтрин изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и «освежающим» средствам. Секрет молодости ее лица раскрыла звездная визажистка Оливия Тодд (Olivia Todd) в интервью для Daily Mail.

    Внимание журналистов привлекли несколько последний публичных выступлений Кейт Миддлтон, в том числе видеоролик, на котором она подводит итоги своего опроса Early Years («Ранние годы») о воспитании детей, записанный дома, в Кенсингтонском дворце.

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    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон
    Британские визажисты раскрыли секрет молодости Кейт Миддлтон

    По словам знаменитого бьюти-эксперта, ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики. Кроме того, герцогине нравились темные тени и подводка для глаз, а также яркие румяна, которые, по мнению специалистки, визуально старили ее.

    Тодд считает, что герцогиня пересмотрела свой макияж в результате пандемии коронавируса, во время которой нередко появлялась на онлайн-встречах без косметики.

    Теги: знаменитости Кейт Миддлтон
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