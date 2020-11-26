Официально: найдена замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»

В третьей части франшизы «Фантастические твари» задумали показать поцелуй двух магов

Появилась официальная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на пресс-релиз Warner Bros.

О том, что Миккельсен может заменить Деппа, сообщалось 11 ноября. Позже актер опроверг новость о переговорах с Warner Bros.

Мадс Миккельсен

Ранее сообщалось, что в третьей части франшизы «Фантастические твари» задумали показать поцелуй двух магов — Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда.

Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.