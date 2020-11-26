51-летняя Дженнифер Лопес топлес изумила мужчин (фото)

Звезда полностью обнажилась в эффектном видео

51-летняя певица Дженнифер Лопес любит демонстрировать результаты своих стараний в откровенных ракурсах.

Сегодня Джей Ло захотела порадовать фанатов эротичным видео. Певица разделась перед камерой. Молодая мама оставила на себе лишь помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, подаренное Алексом Родригесом.

Горячее видео произвело фурор в Сети. «Самая сексуальная женщина в мире», «Снова искушаешь нас!», «Такая красота! Дух захватывает!», «Не могу отвести взгляд, это просто потрясающе! Королева!», «Расскажи секреты своей диеты», «Тело мечты!», «Я забыл, как дышать», «Чем старше становишься, тем меньше на тебе одежды», «Афродита», — прокомментировали пользователи Instagram.

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Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.