20 причин, почему каждому мужчине нужно попробовать отрастить бороду (фото)

Борода всегда прибавляет +100 к брутальности. Доказано!

В древности у сильного пола никакой альтернативы бороде не было, потому что лишь избранные цивилизации могли изготавливать лезвия нужно качества. А иначе не бритье, а только морока и порезы, которые в эпоху до антисептика легко могли загноиться.

Лучше уж волосы на лице не трогать вовсе. Но то тогда, а вот сегодня ровно наоборот, средств для удаления волос гораздо больше. Но бриться надоедает и потому у мужчин вновь проснулся соблазн отращивать бороды.

«Борода всегда прибавляет +100 к брутальности. Доказано!», «Часто придает загадочный вид», «Если где-то убывает, то где-то обязательно прибавляется», «Еще одно доказательство этого закона жизни», «В армии бороду отпускать не разрешали. Как только служба закончилась, он выбросил бритву», «За полгода без бритвы мужчины сильно меняются», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.