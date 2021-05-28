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    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)

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    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Фото: @embracethegreys

    Мидгли призналась, что очень гордится сообществом седых женщин

    Жительница Канады отказалась от окрашивания седых волос и прославилась в соцсетях. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

    По информации издания, 26-летняя учительница начальных классов Лорен Мидгли (Lauren Midgley) впервые заметила, что ее волосы седеют, в возрасте 12 лет. С этого момента она каждые две недели окрашивала волосы в каштановый цвет. Героиня материала восемь лет тратила на салоны красоты более 55 фунтов стерлингов в месяц.

    В начала 2021 года Мидгли увидела в соцсетях страницы женщин, которые показывали свою натуральную седину и призывали не стесняться своих волос. С тех пор девушка перестала красить волосы и тоже начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей.

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    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)
    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)

    «Я получаю много поддержки, но некоторые пользователи сети задают мне неудобные вопросы, вроде: “Что случилось с твоими волосами?”, “Почему ты перестала красить волосы?”, “Почему у тебя так много седых волос?”, “Ты уверена, что с тобой все в порядке с медицинской точки зрения?”. Я также получаю комплименты по поводу своих волос, и рада видеть, что все больше людей принимают свою седину», — призналась учительница.

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    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: мода и красота фотография как быть модным
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    Поседевшая в 12 лет канадка перестала стыдиться внешности и прославилась (фото)