Британскую кинозвезду насмерть сбил двухэтажный автобус



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Джейн Хейуорд снялась в 30 картинах

Британская звезда скончалась от многочисленных травм

69-летняя актриса Джейн Хейуорд попала под колеса автобуса. Актриса перепутала полосы движения, когда переходила дорогу в британском городе Рикмансуорт. Камера видеонаблюдения показала, что звезда фильма «Чисто английское убийство» «посмотрела не в ту сторону», из-за чего не заметила приближающийся двухэтажный автобус.

Актриса также нарушила правила дорожного движения. Она переходила улицу на запрещенный сигнал светофора. В результате Хейуорд попала под колеса автобуса, сообщает Daily Mail.

Врачи не смогли спасти артистку. Посмертная экспертиза показала, что Хейуорд умерла на месте от множественных травм.

Джейн Хейуорд снялась в 30 картинах. Наибольшую известность актриса обрела после роли в фильме «Чисто английское убийство». Она также играла короткометражных фильмах. Ее последней работой стал триллер «Коллекция» (2019 год).

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