89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом



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Легендарный хореограф вышел на паркет с парой Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

Судьи остались тронуты выступлением трио

В полуфинале «Танцев со звездами» судья проекта Григорий Николаевич Чапкис вышел на паркет вместе с участниками и выполнил нежный и чуткий вальс под композицию Romeo & Juliet Джоша Горбунова. Удивительный выступление звездного трио вызвал серьезные эмоции зрителей и судей, которые по окончанию аплодировали стоя со слезами на глазах

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Непревзойденный вальс Григорий Николаевич посвятил жене, которая моложе его на 51 год.

Судьи также остались тронуты выступлением трио, а Влад Яма даже отметил, что с Чапкисом и Виктория танцует лучше.

«Есть моменты, которые оставляют след на всю жизнь. Есть моменты, которые мы будем вспоминать через 10, 20, 30 лет и это один из них. Я считаю, что именно сейчас Вика танцевала лучше, чем может. Спасибо», - отметил Влад.

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