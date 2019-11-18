  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом

    • Розсилка
    <p>Легендарный хореограф вышел на паркет с парой Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.</p> <div></div> - 89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом

    Легендарный хореограф вышел на паркет с парой Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

    Судьи остались тронуты выступлением трио

    В полуфинале «Танцев со звездами» судья проекта Григорий Николаевич Чапкис вышел на паркет вместе с участниками и выполнил нежный и чуткий вальс под композицию Romeo & Juliet Джоша Горбунова. Удивительный выступление звездного трио вызвал серьезные эмоции зрителей и судей, которые по окончанию аплодировали стоя со слезами на глазах

    .

    Непревзойденный вальс Григорий Николаевич посвятил жене, которая моложе его на 51 год.

    Судьи также остались тронуты выступлением трио, а Влад Яма даже отметил, что с Чапкисом и Виктория танцует лучше.

    «Есть моменты, которые оставляют след на всю жизнь. Есть моменты, которые мы будем вспоминать через 10, 20, 30 лет и это один из них. Я считаю, что именно сейчас Вика танцевала лучше, чем может. Спасибо», - отметил Влад.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом
    89-летний Чапкис растрогал сеть чувственным вальсом

     Читайте также: Ирина Луценко украсила обложку глянца
    знаменитости Танцы со звездами судья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ