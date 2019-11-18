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    Шоу-биз

    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены

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    <p>Алисия Викандер впервые снялась в постельной сцене, когда ей было 20 лет</p> <div></div> - Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены

    Алисия Викандер впервые снялась в постельной сцене, когда ей было 20 лет

    По словам звезды, режиссеры ищут способ сделать так, чтобы всем было комфортно

    В интервью американскому Harper’s Bazaar звезда «Девушки из Дании», 31-летняя голливудская звезда Алисия Викандер рассказала то, о чем все хотят знать, но боятся спросить – как в кино снимают постельные сцены?

    По словам Алисии, ей такие эпизоды даются нелегко: «Я снялась в своей первой сексуальной сцене, наверное, лет в 20. И тогда, и сейчас все очень реалистично, как и должно быть. Я стараюсь, чтобы этот процесс был быстрым и приятным».

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    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены
    Быстро и приятно: голливудская звезда рассказала, как снимаются постельные сцены

    «Как танцорам ставят хореографию, так и у нас. Режиссеры ищут способ сделать так, чтобы всем было комфортно. Хотя порой бывает странно и неудобно. Мы пытаемся через объектив передать немного магии, чтобы зрители поверили, что всё по‑настоящему», - поделилась Викандер.

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