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    Жизнь

    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс

    Поклонники 37-летней Бритни Спирс могут вздохнуть с облегчением: певица наконец-то вернулась домой после рехаба в одной из клиник Лос-Анджелеса

    Тридцатидневный курс лечения подошел к концу и врачи отпустили поп-исполнительницу со спокойной душой. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное, так что оставаться в рехабе певице не имеет смысла, однако она продолжит наблюдаться у докторов какое-то время.

    «Сейчас ментальное здоровье Бритни куда лучше, чем когда она только приехала к клинику», — сообщил источник.

    Инсайдеры также видели, как возлюбленный звезды, Сэм Асгари, забирал ее из больницы. Пару сопровождало несколько машин, в одной из которых находились чемоданы Спирс. Кстати, бойфренд также встречал певицу, когда ей дали выходные на пасхальные праздники.

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    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения
    Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения

    Ранее поклонники переживали, что их кумира держат в клинике насильно. Они даже обратились к матери Бритни с просьбой выяснить, все ли в порядке с певицей. Однако через некоторое время Спирс сама рассказала о своем состоянии и пообещала в скором времени вернуться. Собственно, она не нарушила своего обещания.

    Джерело: graziamagazine.ru

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