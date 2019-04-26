Бритни Спирс выписали из клиники после месяца лечения



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Бритни Спирс

Поклонники 37-летней Бритни Спирс могут вздохнуть с облегчением: певица наконец-то вернулась домой после рехаба в одной из клиник Лос-Анджелеса

Тридцатидневный курс лечения подошел к концу и врачи отпустили поп-исполнительницу со спокойной душой. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное, так что оставаться в рехабе певице не имеет смысла, однако она продолжит наблюдаться у докторов какое-то время.

«Сейчас ментальное здоровье Бритни куда лучше, чем когда она только приехала к клинику», — сообщил источник.

Инсайдеры также видели, как возлюбленный звезды, Сэм Асгари, забирал ее из больницы. Пару сопровождало несколько машин, в одной из которых находились чемоданы Спирс. Кстати, бойфренд также встречал певицу, когда ей дали выходные на пасхальные праздники.

Ранее поклонники переживали, что их кумира держат в клинике насильно. Они даже обратились к матери Бритни с просьбой выяснить, все ли в порядке с певицей. Однако через некоторое время Спирс сама рассказала о своем состоянии и пообещала в скором времени вернуться. Собственно, она не нарушила своего обещания.

Джерело: graziamagazine.ru