Певица Руслана устроила арт-перфоманс «Чорнобиль RE:start»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Арт-перформанс «Чорнобиль RE:start» посвящен годовщине крупнейшей техногенной катастрофы в мире - аварии на Чернобыльской АЭС

Зрители и гости арт-перформанса собрались на площади возле «Трубящего ангела» - символического монумента, который означает две противоположные по своей сути вещи - надежду на лучшее и наказание за грехи. Присутствующие почтили память ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС минутой молчания. Арт-перформанс «Чорнобиль RE:start» начался на аллее брошенных сел, по обе стороны которого установлены 162 таблички из названий эвакуированных населенных пунктов - сел, что стали «призраками».

Руслана появилась одетая в золотой плащ, который символизирует солнечный свет и ветер, из которых производится современная чистая энергия. Певица направилась к солнечным часам по так называемой «аллее памяти». Неподалеку от Трубящего ангела, вокруг солнечных часов, выложенных свечами, собрались «тени» тех, чьи жизни унесла страшная Чернобыльская катастрофа.

В сердце перформанса был неповторимый голос Русланы, усиленный нежной сопилкой. Подойдя к каждому человеку у круга. А тени после прикосновения певицы постепенно начали исчезать, будто растворялись в сумерках бытия. На их место пришли «светлые» люди, которые олицетворяют новые поколения, что приняли ошибки своих предков и, выучив этот урок, двигаются дальше уже на новой энергии - чистой и светлой.

«Стоя сейчас здесь, я осознаю, что 33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла ужасная энергетическая и экологическая катастрофа. Все поняли, чего стоит нам эта энергия. Мы заплатили за нее такую цену, что просто не имеем права не сделать выводов. Мы знаем, что мир должен переходить на чистую энергию, что люди хотят жить в совершенно другом будущем. Каждый человек хочет быть чистым, жить на чистой планете, дать чистое будущее своим детям. Эта акция - это своеобразный призыв и поддержка тех мировых движений, которые активно распространяют чистую энергию среди людей. И это только начало!» - рассказала Руслана со сцены.