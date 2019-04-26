Рианна «превратилась» в статую на съемках новой рекламы Dior



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Рианна instagram.com/harpersbazaarus

31-летняя певица стала настоящим арт-объектом

Бренд Dior опубликовал несколько бекстейдж-снимков весенне-летней кутюрной коллекции, где главной героиней стала певица Рианна.

Знаменитость снялась в выставочном пространстве на фоне греческих статуй. Она сама встала на стенд и прикинулась арт-объектом. Звезда была одета весьма неординарно. РиРи примерила блузку из струящейся ткани с объемными рукавами, разноцветные брюки со звездочками и серебристые балетки.





Рианна

Свой образ звезда дополнила серебристым головным убором с вуалью. Эти кадры сделаны для американской версии Harper's Bazaar, где Рианна появится на обложке в мае.

Джерело: graziamagazine.ru