Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в Кенсингтонском дворце



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Дженна Коулман instagram.com/jenna_coleman

Дженна Коулман украсила обложку модного издания. Фотосессия для журнала проходила в главной резиденции королевской семьи.

33-летняя актриса стала главной героиней апрельского номера Harper’s Bazaar UK — об этом она рассказала в Instagram. Девушка опубликовала обложку, на которой позирует в легком летнем платье с узорами из вязанных цветов, а на шее носит небольшой серебряный медальон. Фотосессия прошла в стенах Кенсингтонского дворца, где до переезда в новый дом живут Меган и Гарри.

«Я очень счастлива стать частью истории Harper’s Bazaar. Огромное спасибо замечательной команде за поддержку и любовь, которую вы мне оказывали на протяжении всех съемочных дней. Это время я точно никогда не забуду», — подписала снимок Дженна.

До Меган Маркл у принца Гарри было много романов — длительных и коротких. Одной из его девушек значилась и Дженна Коулман, которая ради принца бросила своего давнего бойфренда. Молодые люди встречались в 2015 году, но их симпатия не переросла ни во что серьезное.

Джерело: graziamagazine.ru