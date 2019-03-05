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    Жизнь

    Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в Кенсингтонском дворце

    • Розсилка
    Дженна Коулман - Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в Кенсингтонском дворце
    Дженна Коулман
    instagram.com/jenna_coleman

    Дженна Коулман украсила обложку модного издания. Фотосессия для журнала проходила в главной резиденции королевской семьи.

    33-летняя актриса стала главной героиней апрельского номера Harper’s Bazaar UK — об этом она рассказала в Instagram. Девушка опубликовала обложку, на которой позирует в легком летнем платье с узорами из вязанных цветов, а на шее носит небольшой серебряный медальон. Фотосессия прошла в стенах Кенсингтонского дворца, где до переезда в новый дом живут Меган и Гарри.

    «Я очень счастлива стать частью истории Harper’s Bazaar. Огромное спасибо замечательной команде за поддержку и любовь, которую вы мне оказывали на протяжении всех съемочных дней. Это время я точно никогда не забуду», — подписала снимок Дженна.

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    Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в Кенсингтонском дворце
    Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в Кенсингтонском дворце

    До Меган Маркл у принца Гарри было много романов — длительных и коротких. Одной из его девушек значилась и Дженна Коулман, которая ради принца бросила своего давнего бойфренда. Молодые люди встречались в 2015 году, но их симпатия не переросла ни во что серьезное.

    Джерело: graziamagazine.ru

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