Певица Сиара приняла участие в бразильском карнавале: яркие фото



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Сиара

Девушка примерила смелый наряд, чтобы стать частью праздника

33-летняя Сиара (Ciara) несколько дней назад приехала в Бразилию со своим мужем спортсменом Расселлом Уилсоном. Американская певица посетила местные достопримечательности - взобралась на гору, где находится статуя Христа-Спасителя, побывала на «Сахарной голове» (гора у пляжа в Рио-де-Жанейро). Устроила девушка и фотосессию в красочном городе, а также приняла участие в знаменитом бразильском карнавале.

Сиара оказалась в центре событий. Она облачилась в смелый костюм, состоящий из цветного купальника и устрашающего головного убора, напоминающего часть шаманского костюма. Потом на самом карнавале певица появилась в джинсах и цветной майке. В точно таком же наряде был и ее супруг. При этом голову Рассела также украшала причудливая шляпа с перьями. В соцсети супруги поделилась видео с праздника. Они наблюдали, как сменяются платформы с участниками шоу, которые заряжали зрителей положительными эмоциями благодаря зажигательным танцам и ярким костюмам.

Напомним, что у артистки есть четырехлетний сын Фьючер от прошлых отношений и дочь Сиенна Принсесс, которая родилась в 2017 году. Долгое время певица не показывала лицо наследницы, но в прошлом году впервые поделилась снимками с ней. Кроха растет копией своей мамы, по мнению фанатов.