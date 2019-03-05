В сети появились фото со свадьбы внучки Джорджа Буша-старшего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/sharonbush1

Свадьба прошла еще в минувшую субботу, но СМИ узнали о ней только сейчас

Внучка 41-го президента и племянница 43-го президента Америки - 29-летняя Эшли Буш - на днях вышла замуж за своего возлюбленного Джулиана ЛеФевра в Остине, штат Техас.

Свадьба прошла во дворе художественного музея Остина «Лагуна Глория» (The Contemporary Austin-Laguna Gloria) на берегу озера в присутствии самых близких и родных пары. В качестве регистратора брака выступила старшая сестра Эшли - Лорен Буш.

К цветочной арке Эшли шла в сопровождении отца, бизнесмена Нейла Буша, четвертого ребенка Джорджа и Барбары Буш, а когда обмен клятвами состоялся и пара была объявлена мужем и женой, музыкант Jon Batiste под собственный аккомпанемент на рояле исполнил романтическую композицию What a Wonderful World.

Завершился вечер дискотекой, однако громкость музыки нужно было значительно убавить после наступления комендантского часа. Но Эшли и Джулиан были к этому готовы, раздав всем своим гостям наушники, в которых играла одна и та же музыка. Таким образом, соседей не беспокоил шум, а вечеринка продолжалась до утра. На десерт гостям был предложен ягодный торт, верхушку которого украшали фигурки жениха и невесты, "напечатанные" на 3D-принтере.

Джерело: Hello!