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    Жизнь

    Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)

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    <p>Мэтью Перри закрутил роман с агентом по поиску актеров</p> <div></div> - Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)

    Мэтью Перри закрутил роман с агентом по поиску актеров

    Актер давно не появлялся на публике в компании девушек

    По сообщениям Us Weekly, у голливудского актера и кумира 90-х Меэтью Пэрри появилась новая дама сердца. Ею стала 28-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией - она ищет актеров и новые таланты. Впервые они были замечены вместе в конце декабря у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку.

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    Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)
    Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)
    Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)

    Как рассказывает инсайдер, знакомый с Молли, "она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое из-за этого романа ей оказывают таблоиды". Также источник добавил, что все ее предыдущие пассии тоже так или иначе имели отношение к Голливуду. Журналисты узнали, что Мэттью и Молли встречаются уже несколько месяцев и вместе отпраздновали последнее Рождество в коттедже общих друзей.

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    знаменитости актер шоу-бизнес
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