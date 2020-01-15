Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мэтью Перри закрутил роман с агентом по поиску актеров

Актер давно не появлялся на публике в компании девушек

По сообщениям Us Weekly, у голливудского актера и кумира 90-х Меэтью Пэрри появилась новая дама сердца. Ею стала 28-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией - она ищет актеров и новые таланты. Впервые они были замечены вместе в конце декабря у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку.

Как рассказывает инсайдер, знакомый с Молли, "она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое из-за этого романа ей оказывают таблоиды". Также источник добавил, что все ее предыдущие пассии тоже так или иначе имели отношение к Голливуду. Журналисты узнали, что Мэттью и Молли встречаются уже несколько месяцев и вместе отпраздновали последнее Рождество в коттедже общих друзей.