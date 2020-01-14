Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци
18-летняя Кайя Гербер насыщенно провела выходные
Модель вместе с родителями и друзьями отдыхает в Малибу
Дочь 53-летней Синди Кроуфорд, 18-летняя супермодель Кайя Гербер попала в объективы папарацци на пляже, куда она отправилась в компании друзей. Среди молодых людей не было заметно 26-летнего Пита Дэвидсона, с которым встречается Кайя. Это роман сильно беспокоит родителей девушки.
У океана брюнетка продемонстрировала стройную фигуру. Она надела лаконичное крошечное черное бикини, которое только подчеркнуло ее худобу.
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