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    Шоу-биз

    Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци

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    <p>18-летняя Кайя Гербер насыщенно провела выходные</p> <div></div> - Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци

    18-летняя Кайя Гербер насыщенно провела выходные

    Модель вместе с родителями и друзьями отдыхает в Малибу

    Дочь 53-летней Синди Кроуфорд, 18-летняя супермодель Кайя Гербер попала в объективы папарацци на пляже, куда она отправилась в компании друзей. Среди молодых людей не было заметно 26-летнего Пита Дэвидсона, с которым встречается Кайя. Это роман сильно беспокоит родителей девушки.

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    Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци
    Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци
    Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци
    Кайя Гербер проводит зимние каникулы вместе с Синди Кроуфорд в Малибу: фото папарацци

    У океана брюнетка продемонстрировала стройную фигуру. Она надела лаконичное крошечное черное бикини, которое только подчеркнуло ее худобу.

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