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    Шоу-биз

    Актер из «Звездных войн» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

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    <p>По словам Лорин, она всегда восхищалась работами Марка</p> - Актер из «Звездных войн» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

    По словам Лорин, она всегда восхищалась работами Марка

    Марк Хэмилл идеально вписался бы в роль персонажа Весемира

    Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

    Некоторые поклонники актера считают, что он – идеальная кандидатура на роль ведьмака Весемира, который выступает наставником главного героя Геральта, в исполнении Генри Кавилла.

    Издание IGN попросило шоураннера «Ведьмака» Лорин Хиссрич высказаться по этому вопросу и ответ был весьма неожиданный. Как оказалось, создатели сериала просто не ожидали, что такая звезда, как Хэмилл, всерьез согласится на эту роль.

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