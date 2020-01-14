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    Шоу-биз

    Новый любовник? Светлана Лобода в бикини снялась в объятиях мужчины

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    <p>37-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике</p> <div></div> - Новый любовник? Светлана Лобода в бикини снялась в объятиях мужчины

    37-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике

    Звезда удивила фанатов откровенным кадром в компании близкого друга

    37-летняя Светлана Лобода встретила Старый Новый год на берегу океана. Светлана устроила себе продолжительный отпуск после насыщенного гастрольного тура. Артистка много загорает, купается, пробует новинки местной кухни и посещает пляжные вечеринки. Модельер Анзор Тетрадзе составил компанию блондинке. Светлану и Анзора связывает давняя дружба.

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    Новый любовник? Светлана Лобода в бикини снялась в объятиях мужчины
    Новый любовник? Светлана Лобода в бикини снялась в объятиях мужчины
    Новый любовник? Светлана Лобода в бикини снялась в объятиях мужчины

    Певица предстала в кадре в черном пикантном купальнике. Она зачесала волосы в пучок и предпочла остаться без макияжа. Бичолла снялся с голым торсом. Он заключил в объятия любимую подругу. «А нам летать охота», — написала Лобода.

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