Новый любовник? Светлана Лобода в бикини снялась в объятиях мужчины



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37-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике

Звезда удивила фанатов откровенным кадром в компании близкого друга

37-летняя Светлана Лобода встретила Старый Новый год на берегу океана. Светлана устроила себе продолжительный отпуск после насыщенного гастрольного тура. Артистка много загорает, купается, пробует новинки местной кухни и посещает пляжные вечеринки. Модельер Анзор Тетрадзе составил компанию блондинке. Светлану и Анзора связывает давняя дружба.

Певица предстала в кадре в черном пикантном купальнике. Она зачесала волосы в пучок и предпочла остаться без макияжа. Бичолла снялся с голым торсом. Он заключил в объятия любимую подругу. «А нам летать охота», — написала Лобода.

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