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    Жизнь

    Чендлер из «Друзей» женится на девушке почти вдвое моложе его

    • Розсилка
    Чендлер из «Друзей» женится на девушке почти вдвое моложе его
    Фото: @mattyperry4

    Пара вместе с 2018 года

    Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, исполнивший в ситкоме роль Чендлера Бинга, объявил о помолвке со своей возлюбленной Молли Гурвиц, которая почти вдвое моложе его — девушке 29 лет. Об этом сообщает журнал People.

    Перри признался, что опустился перед девушкой на колено, и она ответила «да». «Я решил обручиться. К счастью, в это время я встречался с величайшей женщиной на планете», — сказал актер.

    Пара вместе с 2018 года. По слухам, в 2019 году они провели первый совместный отпуск. Мэттью Перри в разное время приписывали романы с разными известными женщинами. Например, с Джулией Робертс, у которой в «Друзьях» была маленькая эпизодическая роль.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес семья
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