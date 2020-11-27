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    Жизнь

    Пользователи сети «похоронили» Мадонну вслед за Диего Марадоной

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    Пользователи сети «похоронили» Мадонну вслед за Диего Марадоной

    «Покойся с миром, Мадонна. Ты навсегда в наших сердцах. Легенда», - пишут пользователи сети

    Американскую поп-певицу Мадонну «похоронили» в сети вслед за аргентинским футболистом Диего Марадоной. Ее имя вышло в тренды социальной сети Twitter.

    Из-за схожих имен пользователи перепутали артистку со знаменитым спортсменом, который скончался 25 ноября. Они начали выражать соболезнования в связи со смертью 62-летней исполнительницы.

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    Пользователи сети «похоронили» Мадонну вслед за Диего Марадоной
    Пользователи сети «похоронили» Мадонну вслед за Диего Марадоной

    Остальные пользователи начали шутить над теми, кто ошибочно «похоронил» поп-звезду. Юзер с ником SoyShakiFan00 заявил, что не знал, будто первое имя Мадонны Диего. Другие начали писать шуточные твиты о том, что певица всегда хорошо играла в футбол. Некоторые предположили, что она будет сильно удивлена, если зайдет в Twitter и прочитает, как поклонники прощаются с ней.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес семья
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