Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)

После очередной фотосессии девушка рыдала из-за чувства, что что-то делает не так

23-летняя супермодель Халима Аден объявила о завершении карьеры. Девушка сообщила о своем решении, объяснив, что работа в мире моды заставила ее действовать вопреки своим религиозным взглядам. Халима — дочь беженцев из Кении, которая росла среди белых американских детей и, по ее словам, была объектом травли в школе из-за того, что носила хиджаб. Но Халиму это не сломило: придя в модельную индустрию, она стала первой девушкой в хиджабе на обложках глянца и престижных показах. Большинство людей относились к ее взглядам с уважением — как, например, Рианна, которая разрешила Аден сниматься в ее собственном хиджабе.

Однако не весь путь был таким приятным. Многие дизайнеры и фотографы уходили слишком далеко в потоке креатива: после очередной фотосессии девушка рыдала из-за чувства, что что-то делает не так.

«Я вернулась в свой номер и рыдала, потому что глубоко внутри знала, что это неправильно. Но я слишком боялась об этом сказать. Это частая трудность, когда ты что-то делаешь первым. Что это вообще за отвратительная зеленая штука у меня на голове?», - отметила Халима Аден.

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