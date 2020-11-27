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    Шоу-биз

    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)

    • Розсилка
    23-летняя супермодель Халима Аден&nbsp; - Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    23-летняя супермодель Халима Аден 
    instagram.com/halima

    После очередной фотосессии девушка рыдала из-за чувства, что что-то делает не так

    23-летняя супермодель Халима Аден объявила о завершении карьеры. Девушка сообщила о своем решении, объяснив, что работа в мире моды заставила ее действовать вопреки своим религиозным взглядам. Халима — дочь беженцев из Кении, которая росла среди белых американских детей и, по ее словам, была объектом травли в школе из-за того, что носила хиджаб. Но Халиму это не сломило: придя в модельную индустрию, она стала первой девушкой в хиджабе на обложках глянца и престижных показах. Большинство людей относились к ее взглядам с уважением — как, например, Рианна, которая разрешила Аден сниматься в ее собственном хиджабе.

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    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    Первая модель в хиджабе бросила карьеру из-за религии (фото)
    instagram.com/halima

    Однако не весь путь был таким приятным. Многие дизайнеры и фотографы уходили слишком далеко в потоке креатива: после очередной фотосессии девушка рыдала из-за чувства, что что-то делает не так.

     «Я вернулась в свой номер и рыдала, потому что глубоко внутри знала, что это неправильно. Но я слишком боялась об этом сказать. Это частая трудность, когда ты что-то делаешь первым. Что это вообще за отвратительная зеленая штука у меня на голове?», - отметила Халима Аден.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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