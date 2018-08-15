Черно-белая грусть: Тина Кароль опубликовала в день рождения покойного мужа фото с сыном



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Тина Кароль с сыном

Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам пару семейных черно-белых снимков с сыном Вениамином

Вчера был день рождения покойного супруга Тины Кароль Евгения Огира. В этот день, ему исполнилось бы 38 лет. Но из-за онкологической болезни Евгений ушел в мир иной. Не смогли ему помочь ни врачи, ни любовь одной из самых популярных певиц Украины.

Этот грустный день Тина Кароль провела вместе с сыном Вениамином и опубликовала серию черно-белых снимков в соцсети.

«С днем рождения, моя вечность», – так подписала снимки с сыном певица.

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