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    Жизнь

    Черно-белая грусть: Тина Кароль опубликовала в день рождения покойного мужа фото с сыном

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    Тина Кароль&nbsp; с сыном - Черно-белая грусть: Тина Кароль опубликовала в день рождения покойного мужа фото с сыном
    Тина Кароль  с сыном

    Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам пару семейных черно-белых снимков с сыном Вениамином

    Вчера был день рождения покойного супруга Тины Кароль Евгения Огира. В этот день, ему исполнилось бы 38 лет. Но из-за онкологической болезни Евгений ушел в мир иной. Не смогли ему помочь ни врачи, ни любовь одной из самых популярных певиц Украины.

    Этот грустный день Тина Кароль провела вместе с сыном Вениамином и опубликовала серию черно-белых снимков в соцсети.

    «С днем рождения, моя вечность», – так подписала снимки с сыном певица.

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    Черно-белая грусть: Тина Кароль опубликовала в день рождения покойного мужа фото с сыном
    Черно-белая грусть: Тина Кароль опубликовала в день рождения покойного мужа фото с сыном
    Черно-белая грусть: Тина Кароль опубликовала в день рождения покойного мужа фото с сыном

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