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    Жизнь

    Чистит зубы топлес: Хайди Клум взбудоражила сеть пикантным видео

    • Розсилка
    Хайди Клум - Чистит зубы топлес: Хайди Клум взбудоражила сеть пикантным видео
    Хайди Клум
    instagram.com/heidiklum

    46-летняя Хайди Клум — звезда не из стеснительных, что она регулярно доказывает на своей странице в Instagram

    Недавно супермодель опубликовала провокационное видео, на котором совмещает полезное с приятным: чистит зубы и хвастается фигурой.

    То ли Хайди Клум решила положить конец слухам о беременности, то ли просто покрасовалась перед поклонниками, но недавний видеоролик в Instagram произвел впечатление на многих. Модель опубликовала пост ближе к ночи и пожелала подписчикам приятных снов на немецком языке. Звезда наверняка приснилась некоторым фанатам, учитывая, что в видео она появилась лишь в нижнем белье и с обнаженной грудью, прикрытой волосами. В комментариях нашлось место и критике со стороны фанатов, однако Клум не придала этому значения.

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    Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

    Стоит отметить, что Хайди частенько балует фанатов откровенными снимками в соцсети. В последний раз внимание поклонников и таблоидов привлекла серия фотографий из поездки звезды и ее жениха Тома Каулитца в Китай. Тогда модель тоже позировала перед камерой практически обнаженной, однако фолловеры могли увидеть ее лишь со спины.

    Джерело: popcornnews

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