Чистит зубы топлес: Хайди Клум взбудоражила сеть пикантным видео



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Хайди Клум instagram.com/heidiklum

46-летняя Хайди Клум — звезда не из стеснительных, что она регулярно доказывает на своей странице в Instagram

Недавно супермодель опубликовала провокационное видео, на котором совмещает полезное с приятным: чистит зубы и хвастается фигурой.

То ли Хайди Клум решила положить конец слухам о беременности, то ли просто покрасовалась перед поклонниками, но недавний видеоролик в Instagram произвел впечатление на многих. Модель опубликовала пост ближе к ночи и пожелала подписчикам приятных снов на немецком языке. Звезда наверняка приснилась некоторым фанатам, учитывая, что в видео она появилась лишь в нижнем белье и с обнаженной грудью, прикрытой волосами. В комментариях нашлось место и критике со стороны фанатов, однако Клум не придала этому значения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 14 Июн 2019 в 11:37 PDT

Стоит отметить, что Хайди частенько балует фанатов откровенными снимками в соцсети. В последний раз внимание поклонников и таблоидов привлекла серия фотографий из поездки звезды и ее жениха Тома Каулитца в Китай. Тогда модель тоже позировала перед камерой практически обнаженной, однако фолловеры могли увидеть ее лишь со спины.

Джерело: popcornnews