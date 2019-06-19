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    Шоу-биз

    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды

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    Рианна - Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Рианна

    Дебютную коллекцию Рианна создала в сотрудничестве с люксовым гигантом

    Меньше месяца назад 31-летняя Рианна представила свою дебютную коллекцию Fenty в первом бутике марки в Париже. Ну а вчера барбадосская певица сделала то же самое в Нью-Йорке, в магазине The Webster. Этот мультибрендовый универмаг расположился в Сохо – любимом модниками районе «Большого яблока».

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    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды
    Располневшая Рианна в экстремальном мини презентовала коллекцию одежды

    На публике звезда появилась в ярком образе: она отдала предпочтение розовому цвету и надела мини-платье и босоножки в этой цветовой гамме. Будучи большой любительницей аксессуаров, Рири и на этот раз не стала от них отказываться и дополнила образ крупными бирюзовыми серьгами, браслетами, часами и подвеской.

     

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