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    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья

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    <p>Ленья Блум</p> <p>instagram.com/leynabloom/</p> - Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья

    Ленья Блум

    instagram.com/leynabloom/

    Блум в мире моды с 2014 года

    Модель, актриса, танцовщица и активистка Ленья Блум стала известна после поста, опубликованного на ее странице в Twitter в прошлом году.

    «Стараюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria's Secret», – написала девушка под фото в купальнике.

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    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    Модель-трансгендер Ленья Блум стала лицом бренда нижнего белья
    instagram.com/leynabloom/

    Увы, руководство марки отказало Блум. Однако мечта модели рекламировать нижнее белье все-таки сбылась: этим летом она стала лицом британского бренда Playful Promises и снялась в лукбуке марки. На фотографиях она позирует в боди, а также бюстгальтерах и трусиках с цветочной вышивкой.

    Блум в мире моды с 2014 года. За это время она успела принять участие в показах Chromat и The Blonds, а также вошла в историю как первая темнокожая транс-модель, снявшаяся для индийского Vogue.

     

     

     

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