  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки

    • Розсилка
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки

    Девушкам из этого материала не стоит переживать за сохранность своей семьи

    Когда речь заходит о счастливом браке, то все говорят о любви, уважении и страсти, однако есть еще один аспект, который помогает паре оставаться на одной волне, — это чувство юмора. Поверьте, умение перевести конфликтную ситуацию в шутку спасло не один брак.

    Девушкам из этого материала не стоит переживать за сохранность своей семьи, ведь они выбрали жутко забавных партнеров по жизни, у которых отменное чувство юмора.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    «Моя жена забыла оставить мне детское кресло, чтобы я отвез ребенка к няне. Когда она спросила, как я собираюсь это сделать, то я отправил ей этот снимок и отключил телефон на 4 часа»
    «Супруга впервые оставила меня с детьми. На вопрос, чем мы занимаемся, я ответил данным фото»
    «Мне нужно было заставить родных улыбнуться для фото, поэтому я решил рассказать неприличный анекдот»
    «Отправил жене фото эротического характера»
    «Жена уехала в командировку, оставив нас с собакой. Первое фото, которое я ей отправил»
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки
    Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки

    «Моя жена забыла оставить мне детское кресло, чтобы я отвез ребенка к няне. Когда она спросила, как я собираюсь это сделать, то я отправил ей этот снимок и отключил телефон на 4 часа», «Супруга впервые оставила меня с детьми. На вопрос, чем мы занимаемся, я ответил данным фото», «Мне нужно было заставить родных улыбнуться для фото, поэтому я решил рассказать неприличный анекдот», «Отправил жене фото эротического характера», «Моя тетя жаловалась, что дядя не украшает дом к Новому году. На следующий день он сделал это», - подписывают фото пользователи сети.

     Читайте также: «Танцующий миллионер» прокомментировал 27-летнюю разницу в возрасте с беременной любовницей
    фотография семья дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ