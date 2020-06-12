Фото забавных поступков мужей, доказывающих, что в браке нет места для скуки



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Девушкам из этого материала не стоит переживать за сохранность своей семьи

Когда речь заходит о счастливом браке, то все говорят о любви, уважении и страсти, однако есть еще один аспект, который помогает паре оставаться на одной волне, — это чувство юмора. Поверьте, умение перевести конфликтную ситуацию в шутку спасло не один брак.

Девушкам из этого материала не стоит переживать за сохранность своей семьи, ведь они выбрали жутко забавных партнеров по жизни, у которых отменное чувство юмора.

«Моя жена забыла оставить мне детское кресло, чтобы я отвез ребенка к няне. Когда она спросила, как я собираюсь это сделать, то я отправил ей этот снимок и отключил телефон на 4 часа», «Супруга впервые оставила меня с детьми. На вопрос, чем мы занимаемся, я ответил данным фото», «Мне нужно было заставить родных улыбнуться для фото, поэтому я решил рассказать неприличный анекдот», «Отправил жене фото эротического характера», «Моя тетя жаловалась, что дядя не украшает дом к Новому году. На следующий день он сделал это», - подписывают фото пользователи сети.